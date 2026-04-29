Green Aktie

Green für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031

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29.04.2026 06:00:27

Chinese green technology poses national security problem for Europe, report warns

European countries want to accelerate the shift to solar, wind and other energy sources whose supply chains are dominated by ChinaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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