Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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26.05.2026 03:15:21
Chinese human rights cases in limbo after Trump-Xi summit
Trump and Xi said they had discussed political prisoners in China, including Hong Kong media tycoon Jimmy Lai. Ahead of Xi's September visit to Washington, advocates are urging the US to apply more pressure on China.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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