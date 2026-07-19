ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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19.07.2026 06:00:20
Chinese leaders zero in on need for stimulus for economy
Policymakers expected to prioritise spurring high-tech rather than ‘big bang’ for consumption, analysts sayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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