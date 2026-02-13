Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
13.02.2026 12:00:11
Chinese real estate mogul revives empire with new ventures in US
Zhang Xin was one of the few developers able to extricate her wealth from China and rebuild elsewhereWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!