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WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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01.05.2026 02:30:15
Chinese spy agency warns nation’s young people against dropping out
‘Foreign forces’ blamed for rising number of disaffected youths who are quitting their careers to ‘lie flat’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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