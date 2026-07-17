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WKN: 554221 / ISIN: JP3234010001
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17.07.2026 11:30:27
Chinese startup Moonshot’s powerful new AI model closes gap with US rivals
It is said to outperform all rivals except Anthropic’s Claude Fable 5 and OpenAI’s GPT-5.6Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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