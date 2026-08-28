Chinese Universe Publishing and Media gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chinese Universe Publishing and Media hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,080 CNY je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 1,68 Milliarden CNY, gegenüber 1,83 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,03 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at