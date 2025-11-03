Chinese Universe Publishing and Media legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chinese Universe Publishing and Media lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,76 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,60 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at