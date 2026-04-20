Chinese Universe Publishing and Media stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chinese Universe Publishing and Media hat am 18.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2,47 Milliarden CNY, gegenüber 2,55 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,36 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,200 CNY. Im Vorjahr waren 0,530 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Chinese Universe Publishing and Media im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 16,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,74 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 9,29 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at