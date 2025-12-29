Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
29.12.2025 12:23:58
Chinesen erobern den Globus: BYD löst Tesla als weltgrößter E-Autobauer ab
Jahrelang dominiert Tesla den internationalen Markt für E-Autos. Doch das politische Engagement von Elon Musk kommt dem Unternehmen schwer zu stehen: Speziell in Europa bricht der Absatz ein. Neuer Dominator ist ein chinesischer Konkurrent.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BYD Co. Ltd.mehr Nachrichten
|
12:30
|China: Autobauer BYD überholt Tesla bei Verkäufen von Elektrofahrzeugen (Spiegel Online)
|
22.12.25
|Aktien-Ausblick: Gehört das Jahr 2026 dem Tesla-Konkurrenten BYD (finanzen.at)
|
12.12.25