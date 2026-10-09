Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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09.10.2026 11:21:45
Chinesen halten Geld zusammen: Porsche-Absatz sackt erneut ab
Für Porsche läuft es sowohl in China als auch in Nordamerika schlecht, was sich in einem Rückgang beim Absatz widerspiegelt. Bei einem Sportwagen-Modell kann das Unternehmen aus Stuttgart-Zuffenhausen aber zulegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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