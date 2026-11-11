11.11.2026 05:37:38

Chinesische Firmen halten an Deutschland fest

FRANKFURT (dpa-AFX) - Chinesische Unternehmen wollen trotz wachsender Kritik an den Standortbedingungen überwiegend an ihren Investitionen in Deutschland festhalten. 30 Prozent der befragten Firmen planen, ihre Investitionen auszuweiten. Weitere 63 Prozent wollen ihre Investitionen auf dem bisherigen Niveau halten. Das geht aus einer gemeinsamen Umfrage der Chinesischen Handelskammer in Deutschland und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG unter 114 Unternehmen hervor.

Allerdings bereiten die hohen Kosten den Firmen zunehmend Sorgen. 83 Prozent - und damit zehn Prozentpunkte mehr als im Vorjahr - sehen die Arbeitskosten und das deutsche Arbeitsrecht als Investitionshemmnis. 65 Prozent beklagen komplizierte bürokratische Regeln. Besonders stark gestiegen sind die Sorgen um die Energieversorgung und hohe Energiepreise. Während im Vorjahr noch 25 Prozent die Energiekosten und die Energieversorgung als Hindernis nannten, sind es inzwischen 49 Prozent.

Deutschland bleibt wichtiger Standort

Dennoch bleibt Deutschland für chinesische Unternehmen ein wichtiger Standort in Europa. 27 Prozent der Befragten planen in den kommenden fünf Jahren Investitionen in die Produktion in Deutschland, nach 21 Prozent im Vorjahr. Damit liegt Deutschland unter den abgefragten europäischen Ländern vor Polen, Spanien und Ungarn.

Besonders interessant sind für die Unternehmen Batteriespeichersysteme, Infrastruktur sowie Industrie- und Serviceroboter. "Doch um für chinesische Investoren wirtschaftlich relevant zu bleiben, muss Deutschland seine Rahmenbedingungen verbessern", sagte KPMG-Bereichsvorstand Andreas Glunz.

Auch als Standort für das Europageschäft bleibt Deutschland bedeutend. 57 Prozent der befragten Unternehmen nutzen ihre deutsche Gesellschaft als europäische Zentrale, nach 51 Prozent im Vorjahr.

Geschäftsaussichten etwas verhaltener

Bei den Geschäftsaussichten sind die Unternehmen etwas zurückhaltender als im Vorjahr. 40 Prozent rechnen in den kommenden zwölf Monaten mit steigenden Umsätzen, drei Prozentpunkte weniger als bei der vorherigen Befragung. 43 Prozent wollen ihre Beschäftigtenzahl erhöhen, das sind zwei Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Für die Umfrage wurden zwischen Mitte August und Anfang September chinesische Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Deutschland befragt.

Zwischen der EU und China haben die Handelsspannungen in den vergangenen Jahren zugenommen. Brüssel wirft Peking unter anderem Wettbewerbsverzerrungen durch staatliche Subventionen vor. Zugleich hat sich das Ungleichgewicht im Handel zuletzt wieder vergrößert. Die EU importiert inzwischen deutlich mehr Waren aus China, als sie dorthin exportiert./jpt/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX setzt Erholung mit neuem Rekordhoch fort -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas schwächer. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen