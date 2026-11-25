JIUQUAN (dpa-AFX) - Der Pakistaner Muhammad Zeeshan hat Geschichte geschrieben und ist als erster ausländischer Raumfahrer zur chinesischen Weltraumstation "Tiangong" aufgebrochen. Am Morgen (Ortszeit) hob die dreiköpfige Mannschaft der Mission "Shenzhou 24" mit einer Trägerrakete vom Typ "Langer Marsch 2F" vom Weltraumbahnhof im nordwestchinesischen Jiuquan ab. Wenig später meldete Chinas Behörde für bemannte Raumfahrt offiziell einen erfolgreich verlaufenen Start, wie im Staatsfernsehen zu sehen war.

Die historische Premiere ergab sich im Rahmen des alle halbe Jahre fälligen Besatzungstauschs. Zeeshan Ali wird als erster Ausländer einen Kurzaufenthalt von wenigen Tagen auf der Weltraumstation verbringen. China und Pakistan haben in 75 Jahren diplomatischer Beziehungen eine enge Wirtschafts- und Handelspartnerschaft entwickelt.

Was den neuen Gast erwartet

"Zusammen mit meinen chinesischen Crewmitgliedern werde ich zeigen, dass diese Freundschaft echt ist", hatte Zeeshan Ali am Tag vor dem Start bei einer Pressekonferenz gesagt. Die Mission schlage ein neues Kapitel in der chinesisch-pakistanischen Weltraum-Zusammenarbeit auf, erklärte der 40 Jahre alte Luftwaffenpilot. Am Morgen wurden die drei Raumfahrer dann mit einer Zeremonie in Jiuquan kurz vor dem Start verabschiedet.

Als sogenannter Nutzlastspezialist soll Zeeshan Ali Experimente auf der "Tiangong" durchführen. Neben ihm fliegt auch Ingenieur Wu Yi erstmals ins All. Der 51 Jahre alte Weltraum-Veteran Tang Hongbo, der als erster chinesischer Taikonaut zum dritten Mal zur Weltraumstation reist, ist der Dritte im Bunde.

Ein Raumfahrer bleibt zurück

Zeeshan Ali wird jedoch nur einige Tage an Bord bleiben. Die "Shenzhou 24" soll zwar die aktuell dreiköpfige Crew der "Shenzhou 23" auf der chinesischen Raumstation ablösen. Neu ist allerdings diesmal, dass mit Zhu Yangzhu ein Teammitglied seinen Aufenthalt um weitere sechs Monate verlängert und damit erstmals ein ganzes Jahr auf der Raumstation verbringen soll.

Mit der längeren Verweildauer des Taikonauten will die Raumfahrtbehörde die Auswirkungen des Lebens im All auf den Körper weiter erforschen. Außerdem erhofft man sich Rückschlüsse darauf, wie die Raumfahrer im Orbit am besten unterstützt werden können.

Diese Ziele verfolgt die Mission

Bei dem regelmäßigen Mannschaftswechsel auf der "Tiangong" übergeben die Raumfahrer in einem mehrtägigen Prozess die Station an ein neues Team. Den freien Platz in der Rückkehrkapsel der "Shenzhou 23" neben Zhang Zhiyuan und der Raumfahrerin Lai Ka-ying (Hochchinesisch: Li Jiaying) aus Hongkong soll dann Zeeshan Ali besetzen.

Die Männer, die im All verbleiben, sollen in den rund sechs Monaten unter anderem Wartungsarbeiten und rund 90 Experimente durchführen. Chinas Raumfahrbehörde stellte etwa Versuche zum Leben im All in Aussicht. Hierbei sollen neue Strategien zur Vorbeugung von Gefäßalterung erforscht werden. Weitere Experimente sind in den Bereichen Technologie und Materialien für die Raumfahrt sowie Physik geplant./jon/DP/zb