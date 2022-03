Chinesischer Regierungschef - USA und China sollten mehr kommunizieren

Peking (Reuters) - China und die USA sollten nach Worten des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang trotz bestehender Differenzen ihre Kommunikation verstärken.

Beide Länder dürften sich in einer Zeit angespannter Beziehungen nicht entkoppeln, warnte der Regierungschef am Freitag auf einer Pressekonferenz nach Abschluss des jährlichen Volkskongresses. "Da die beiden Seiten füreinander die Tür geöffnet haben (vor 50 Jahren), sollten sie sie nicht schließen." Es sei unvermeidlich, dass beide Länder unterschiedlich seien, da sie sich in Bezug auf die soziale Ausrichtung der Politik, Geschichte und Entwicklungsphase unterschieden. "Wir glauben jedoch, dass Zusammenarbeit der Mainstream sein sollte, weil der Weltfrieden und die Entwicklung davon abhängen."

Selbst wenn beide Staaten in Wirtschafts- und Handelsfragen Wettbewerber im Markt seien, "sollte das gutartig und gleichberechtigt sein", fügte Li hinzu. Es gebe Spielraum, den bilateralen Handel auszuweiten, wenn die Regierung in Washington die Exportkontrollen gegen China lockere.

1972 landete der damalige US-Präsident Richard Nixon in Peking zu einem historischen Besuch in China, der die Tür zu diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern öffnete. Das bilaterale Verhältnis hat sich jedoch in den vergangenen Jahren verschlechtert. Denn China und die USA streiten sich über Handels- und Menschenrechtsfragen, sowie die Situation in Hongkong, im Taiwan-Konflikt und den Umgang mit der Corona-Pandemie.