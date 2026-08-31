CXMT a Aktie
ISIN: CNE100007WP2
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31.08.2026 05:04:00
Chinesischer Speicherhersteller CXMT verklagt Pentagon wegen schwarzer Liste
CXMT steht auf der schwarzen Liste des US-Verteidigungsministeriums. Das hemme die Geschäfte. Jetzt geht der chinesische Chiphersteller gerichtlich dagegen vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|CXMT Corporation Registered Shs -A-
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