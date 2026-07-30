CHINHUNG INTERNATIONAL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CHINHUNG INTERNATIONAL hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,80 KRW gegenüber -62,000 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 61,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 136,77 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 220,26 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at