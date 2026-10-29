CHINHUNG INTERNATIONAL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CHINHUNG INTERNATIONAL stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 1005,08 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CHINHUNG INTERNATIONAL noch ein Gewinn pro Aktie von 280,00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 212,01 Milliarden KRW gegenüber 157,29 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at