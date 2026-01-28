28.01.2026 06:31:29

CHINHUNG INTERNATIONAL legte Quartalsergebnis vor

CHINHUNG INTERNATIONAL hat am 27.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 184,15 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 74,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 186,96 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CHINHUNG INTERNATIONAL 200,05 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

CHINHUNG INTERNATIONAL vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 195,030 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 15,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat CHINHUNG INTERNATIONAL mit einem Umsatz von insgesamt 576,38 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 726,19 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -20,63 Prozent verringert.

