CHINHUNG INTERNATIONAL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CHINHUNG INTERNATIONAL äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 28,09 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -18,000 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,26 Prozent auf 157,29 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 166,02 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at