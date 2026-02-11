Chino: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chino hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Chino hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 26,55 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 19,56 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 7,11 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chino 6,33 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at