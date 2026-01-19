Chino Commerical Bancorp (CA) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chino Commerical Bancorp (CA) lud am 16.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,430 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Chino Commerical Bancorp (CA) mit einem Umsatz von insgesamt 6,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,82 Prozent gesteigert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,82 USD gegenüber 1,60 USD je Aktie im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Chino Commerical Bancorp (CA) mit einem Umsatz von insgesamt 25,55 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 25,24 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at