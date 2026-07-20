Chino Commerical Bancorp (CA) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chino Commerical Bancorp (CA) hat am 17.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chino Commerical Bancorp (CA) 0,400 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,9 Millionen USD – ein Plus von 8,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chino Commerical Bancorp (CA) 6,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at