Chino Commerical Bancorp (CA): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Chino Commerical Bancorp (CA) hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Chino Commerical Bancorp (CA) 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Chino Commerical Bancorp (CA) im vergangenen Quartal 7,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chino Commerical Bancorp (CA) 6,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at