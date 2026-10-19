|
19.10.2026 06:31:29
Chino Commerical Bancorp (CA): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Chino Commerical Bancorp (CA) hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Chino Commerical Bancorp (CA) 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Chino Commerical Bancorp (CA) im vergangenen Quartal 7,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chino Commerical Bancorp (CA) 6,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.