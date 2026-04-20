20.04.2026 06:31:29

Chino Commerical Bancorp (CA) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chino Commerical Bancorp (CA) hat am 17.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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