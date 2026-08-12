Chino legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chino hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,76 JPY je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,05 Prozent auf 6,28 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at