Chino veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Chino veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Chino hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 47,53 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 20,77 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chino in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,73 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,28 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at