Chinyang hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -755,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 242,73 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 72,16 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 67,73 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at