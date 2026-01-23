CHINYANG POLY-URETHANE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CHINYANG POLY-URETHANE hat am 22.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 22,61 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 24,72 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

CHINYANG POLY-URETHANE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,93 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,02 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 138,17 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei CHINYANG POLY-URETHANE ein Gewinn pro Aktie von 269,37 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 46,63 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 13,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 54,04 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at