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17.11.2026 06:31:28
CHINYANG POLY-URETHANE präsentierte Quartalsergebnisse
CHINYANG POLY-URETHANE hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 75,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CHINYANG POLY-URETHANE noch ein Gewinn pro Aktie von 37,72 KRW in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,96 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,75 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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