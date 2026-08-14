CHINYANG POLY-URETHANE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CHINYANG POLY-URETHANE lud am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 95,00 KRW, nach 23,47 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,20 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,93 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at