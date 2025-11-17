Chinyang: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Chinyang hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 252,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chinyang ein EPS von -47,000 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64,27 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 67,73 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at