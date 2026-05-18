Chinyang stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chinyang lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 123,00 KRW, nach -177,230 KRW im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Chinyang mit einem Umsatz von insgesamt 73,74 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,62 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4,42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at