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14.08.2026 06:31:29
Chiome Bioscience hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Chiome Bioscience hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,31 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Chiome Bioscience ein EPS von -4,030 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,85 Prozent auf 126,5 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 113,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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