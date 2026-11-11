Chiome Bioscience mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chiome Bioscience hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Chiome Bioscience hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,14 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,820 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chiome Bioscience in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 133,3 Millionen JPY im Vergleich zu 118,0 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at