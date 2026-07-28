KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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28.07.2026 13:47:16
Chip-Aktien brechen ein: Der Billionen-Dollar-Schuldenkreislauf hinter dem KI-Boom macht Anlegern Angst
Chiphersteller oder Cloudanbieter finanzieren über KI-Unternehmen die Nachfrage nach den eigenen Produkten. Mit neuen, Hunderte Milliarden Dollar schweren Deals heizt Nvidia den KI-Schuldenkreislauf an. Das Vertrauen der Anleger schwindet offenkundig.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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