BB Liquidatin a Aktie
WKN: 924821 / ISIN: US0936791088
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30.06.2026 23:08:05
Chip-Aktien mit starkem Auftritt: Tech-Werte verbuchen Blockbuster-Quartal
Trotz der Spannungen im Nahen Osten schließen die US-Börsen ein starkes Quartal ab. Der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq verbuchen die größten Quartalsgewinne seit 2020. Der Leitindex Dow Jones verzeichnet das stärkste Quartal seit 2022.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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