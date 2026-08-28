Chip-Aktien: Verkaufswelle nach Zahlen - Marvell bricht ein, NVIDIA gibt nach

Marvell Technology hat die zuvor von NVIDIA neu entfachte Euphorie rund um Künstliche Intelligenz (KI) am Freitag wieder spürbar gedämpft.

Die Aktie des KI-Chipherstellers sackte im NASDAQ-Handel letztlich um 10,28 Prozent auf 216,62 US-Dollar ab. Für NVIDIA ging es 4,52 Prozent nach unten auf 217,69 US-Dollar. Quartalszahlen von Marvell Technology kamen bei den Anlegern nicht gut an, obwohl das US-Unternehmen seine Ziele nach oben geschraubt hatte.

"Marvell entwickelt sich neben NVIDIA und Broadcom zu einem wichtigen Profiteur des KI-Infrastrukturbooms", schrieb der E-Toro-Marktanalyst Maximilian Wienke. Ein zentraler Wachstumstreiber seien maßgeschneiderte KI-Chips für sogenannte Hyperscaler. Neben NVIDIA wirke Marvell zwar wie ein kleiner Fisch, habe beim Börsenwert aber immerhin ungefähr die Größenordnung von SAP erreicht. Während die NVIDIA-Aktie seit Jahresbeginn um rund 22 Prozent gestiegen ist, hat Marvell sogar gut 184 Prozent zugelegt. "Nach der extremen Kursrally ist allerdings bereits viel Wachstum eingepreist", ergänzte Wienke.

Die frische Quartalsbilanz sorgte daher nicht für neuen Rückenwind. Goldman-Analyst James Schneider bezeichnete die Ergebnisse des KI-Chipherstellers zwar als grundsätzlich positiv, die Markterwartungen seien jedoch immens hoch gewesen. Blayne Curtis vom Analysehaus Jefferies verwies auf lediglich moderat bessere Resultate, die an der Gesamteinschätzung von Marvell nichts änderten.

UBS-Experte Timothy Arcuri erwähnte, nach vorab ermutigenden Kommentaren von Marvell und einer milliardenschweren Partnerschaft mit der Google-Mutter Alphabet seien die Zahlen für den Markt unspektakulär ausgefallen. Arcuri lobte zwar höhere Umsatzziele für die kommenden beiden Jahre, diese seien in optimistischen Schätzungen allerdings bereits eingepreist gewesen.

Laut Analyst Atif Malik von der US-Bank Citigroup richtet sich der Fokus nun auf den Investorentag von Marvell Anfang Oktober. Dann wolle der KI-Chiphersteller ein umfassenderes, langfristiges Strategie-Update liefern.

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NEW YORK (dpa-AFX)