Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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23.06.2026 18:45:55
Chip Bloodbath Hits Nasdaq 100 As South Korea Plunges: Stock Market Today
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Nachrichten zu Nasdaq Inc
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18.06.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nasdaq von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
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17.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter (finanzen.at)
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17.06.26
|Keine Impulse: S&P 500 zum Handelsstart antriebslos (finanzen.at)
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11.06.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nasdaq-Aktionäre freuen (finanzen.at)
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11.06.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nasdaq von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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09.06.26
|Nasdaq slips in volatile trading as 2026 high-flyers pull back (Financial Times)
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05.06.26
|Nasdaq tumbles 4% as shares in chip and memory groups sink (Financial Times)
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05.06.26
|Nasdaq tumbles 4% as shares in chip and memory groups sink (Financial Times)