SK hynix Aktie

SK hynix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070

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10.07.2026 18:42:35

Chip giant SK Hynix raises $26.5bn as shares surge in bumper US listing

The shares surged as much as 17% in their Nasdaq trading debut on Friday following the record-breaking foreign listing.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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