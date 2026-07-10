SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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10.07.2026 03:12:39
Chip giant SK Hynix raises $26.5bn in mega US share sale
The shares are set to start trading on the Nasdaq on Friday in what will be the largest ever debut by a foreign firm.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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