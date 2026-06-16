Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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16.06.2026 14:28:00
Chip index’s climb is giving fund managers a fear of heights, Bank of America finds
Despite some warning signals from inflation and the direction of travel for Kevin Warsh, fund managers seem reluctant to reduce exposure but Michsael Hartnett expects some chips to be taken off the table over the quieter summer months ahead.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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