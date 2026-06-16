Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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16.06.2026 14:28:00

Chip index’s climb is giving fund managers a fear of heights, Bank of America finds

Despite some warning signals from inflation and the direction of travel for Kevin Warsh, fund managers seem reluctant to reduce exposure but Michsael Hartnett expects some chips to be taken off the table over the quieter summer months ahead.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E- 18,73 -0,37% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4- 19,79 -0,50% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2- 19,11 -0,21% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5- 19,40 0,03% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs 21 270,00 1,48% Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1- 18,94 0,05% Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L) 1 251,66 0,94% Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
Bank of America Corp. 49,62 1,30% Bank of America Corp.

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