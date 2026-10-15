Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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15.10.2026 17:26:32
Chip Meltdown Hits Micron, SanDisk and SK Hynix: $1 Trillion Vanishes From Memory Makers
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