Chip Power Index: Höchstleistung fürs Depot mit Nvidia, Qualcomm, Samsung Electronics und Co

Wir kommen nicht mehr ohne Chips aus. Ob im Smartphone, in der Kreditkarte, im Laptop oder im Auto - überall verstecken sich die kleinen Hochleistungs-Mikroelemente. Doch Halbleiter sind knapp - und werden dank Digitalisierung in allen Lebensbereichen immer begehrter. So regiert weltweit weiterhin der Chipmangel. Wer davon profitiert und wie...