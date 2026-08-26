Chip-Rally in Asien: Warum die Aktien von Samsung, SK hynix und Co. vor der NVIDIA-Bilanz steigen

Vor den Quartalszahlen von NVIDIA ziehen asiatische Chip-Aktien wie Samsung und SK hynix kräftig an, nachdem der Sektor zuvor stark unter Druck geraten war.

Asiens Chipwerte erholen sich von der Verkaufswelle der Vorwoche

Anleger blicken gespannt auf NVIDIAs Zahlen am Mittwochabend

KI-Risiken bleiben

Die Samsung-Aktie zieht am heutigen Mittwoch in Seoul zeitweise um 2,43 Prozent auf 263.250 Won an, die SK hynix-Aktie legt im selben Handelsverlauf um 1,85 Prozent auf 1.709.000 Won zu. Damit setzen die beiden südkoreanischen Speicherchip-Schwergewichte den breiten Erholungskurs asiatischer Technologiewerte fort, die sich im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA deutlich vom Ausverkauf der Vorwoche lösen. Wie investing.com berichtet, positionieren sich Anleger in ganz Asien neu, nachdem der KI-Sektor zuletzt kräftig unter Druck geraten war.

Aktien von Samsung und SK hynix im Aufwind: Ausverkauf der Vorwoche als Hintergrund

Die aktuelle Gegenbewegung folgt auf eine verlustreiche Phase für den gesamten Sektor. Weltweite Chip-Aktien gerieten in der vergangenen Woche stark unter Druck, weil gestiegene Renditen von US-Staatsanleihen hoch bewertete Technologiewerte weniger attraktiv machten und Anleger nach der starken, KI-getriebenen Rally Gewinne mitnahmen. Der Philadelphia Semiconductor Index verzeichnete einen seiner stärksten Rückgänge des Jahres, während die NVIDIA-Aktie ihre längste Verlustserie seit 2022 hinlegte.

Die am Mittwoch fälligen Ergebnisse von NVIDIA gelten deshalb als nächste große Bewährungsprobe dafür, ob der KI-Handel wieder an Fahrt aufnimmt oder ob die Sorge vor überzogenen Bewertungen bestehen bleibt.

Die von Analysten erwarteten Ergebnisse fallen deutlich höher aus als im Vorjahresquartal. Im Schnitt rechnen 42 Experten mit einem Gewinn je Aktie von 2,09 US-Dollar. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 1,08 US-Dollar je Aktie verdient. Beim Umsatz erwarten 47 Analysten im Durchschnitt einen kräftigen Anstieg um 97,43 Prozent gegenüber den im Vorjahresquartal erzielten 46,74 Milliarden US-Dollar. Für das abgelaufene Quartal wird damit ein durchschnittlicher Umsatz von 92,28 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Speicherchip-Aktien profitieren von Aktionärsrenditen

Südkoreanische Speicherchip-Aktien gehören zu den größten Profiteuren der Erholung, nachdem beide Titel während des Ausverkaufs der Vorwoche im Halbleitersektor deutlich nachgegeben hatten. Samsung und SK hynix reagieren besonders sensibel auf den Ausblick von NVIDIA, da beide Unternehmen zu den wichtigsten Zulieferern für Speicher mit hoher Bandbreite zählen, die in KI-Rechenzentren zum Einsatz kommen. Die jüngste Rally der beiden Werte wird zudem durch Maßnahmen zur Steigerung der Aktionärsrendite gestützt, darunter das Aktienrückkaufprogramm von SK hynix und Samsungs Pläne für eine höhere Ausschüttung.

Aktien von Alibaba, Tencent und Co: Chinesische Technologiewerte legen breit zu

Auch Chinas Technologiewerte gewinnen auf breiter Front. Xiaomi steigt zeitweise um 3,31 Prozent auf 28,68 HKD, Tencent legt um 1,18 Prozent zu auf 447,20 HKD, und Alibaba klettert um 1,58 Prozent auf 116,20 HKD.

Trotz der Erholung bleiben Anleger wachsam gegenüber den Risiken, die den jüngsten Ausverkauf ausgelöst hatten. Höhere langfristige Finanzierungskosten belasten weiterhin die hohen Bewertungen von Wachstumsunternehmen, während politischer Widerstand gegen den raschen Ausbau von KI-Rechenzentren eine zusätzliche Unsicherheit für den Investitionszyklus schafft. Der nächste belastbare Datenpunkt ist die Veröffentlichung der NVIDIA-Quartalszahlen heute Abend nach US-Börsenschluss, deren Ausblick zeigen dürfte, ob die Erholung in Asien Bestand hat.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

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