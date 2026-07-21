Chip-Rally und Ölpreis-Rutsch beflügeln Asiens Aktienmärkte - Nikkei und KOSPI ziehen an

Sinkende Ölpreise und neue Hoffnung auf eine Waffenruhe im Iran-Krieg schicken Asiens Börsen nach oben, angeführt vom KOSPI.

Der KOSPI erholt sich nach dem Kurseinbruch vom Montag kräftig

Erholung bei Chipwerten als Treiber

Sinkende Ölpreise nähren Hoffnung auf eine Waffenruhe im Iran-Krieg

Der Nikkei 225 notiert am Dienstag nach der Feiertagspause mit einem Plus von 2,77 Prozent deutlich höher bei 65.920,31 Punkten. Der Shanghai Composite gewinnt zeitweise 0,96 Prozent auf 3.832,85 Zähler hinzu, während der Hang Seng mit einem minimalen Minus von 0,11 Prozent auf 25.114,48 Einheiten leicht schwächelt. Deutlich zulegen kann der südkoreanische KOSPI: Er zieht nach seinem Einbruch am Montag stellenweise 2,86 Prozent auf 6.702,96 Punkte an.

Getragen wird die Erholung in der Region von leicht sinkenden Ölpreisen und der wieder aufkeimenden Hoffnung auf einen neuen Waffenstillstand im Iran-Krieg, um den sich Vermittler wie Katar zuletzt bemüht haben.

Chipwerte katapultieren den Nikkei nach oben

In Tokio macht sich vor allem der jüngst abverkaufte Chipsektor bemerkbar. Angeführt von Advantest mit einem Kurssprung von bis zu rund 16 Prozent, drehen mehrere Speicherchip-Werte ihre Verluste der vergangenen Tage ins Plus.

Auch Ölwerte profitieren mit Verzögerung vom Ölpreisanstieg der vergangenen Handelstage: Inpex steigt um rund viereinhalb Prozent, Mitsubishi Corp um vier Prozent.

Samsung und SK Hynix hieven den KOSPI

Am stärksten fällt die Gegenbewegung in Seoul aus. Nach ähnlich hohen Verlusten am Vortag springt der KOSPI nach oben, getragen von den Chip-Schwergewichten Samsung Electronics und SK Hynix. Beide gewinnen wieder kräftig hinzu.

Shanghai und Hongkong: Chipaktien uneinheitlich stark

Der Shanghai Composite gewinnt moderat um rund einen halben Prozentpunkt, während der Hang Seng nach seinem kräftigen Kurssprung vom Vortag nahezu unverändert bleibt. Auch hier bleibt der Chipsektor gesucht: Hua Hong Semiconductor verteuert sich um rund 17 Prozent, Semiconductor Manufacturing International um knapp neun Prozent.

Hoffnung auf Feuerpause im Nahost-Konflikt

Rückenwind erhalten die asiatischen Märkte auch aufgrund der wiederkehrenden Hoffnung bezüglich einer Beilegung der Kampfhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Ob sich diese Hoffnung auf eine Feuerpause bestätigt, bleibt offen: Ein Mitte Juni vereinbarter Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran war Anfang des Monats bereits gebrochen worden, und auch die Vermittler räumen ein, dass unklar ist, ob beide Kriegsparteien der von Katar vorgeschlagenen zehntägigen Kampfpause diesmal zustimmen.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von Dow Jones Newswires