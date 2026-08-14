AEM Holdings Aktie
WKN: 251728 / ISIN: SG1J36888431
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14.08.2026 03:37:33
Chip stocks: UMS pares morning gains despite Q2 profit surge, AEM reverses into drop
UMS shares pare an 8.2% gain to be flat at midday while AEM is down 4.4%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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