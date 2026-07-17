Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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17.07.2026 22:01:00
Chip stocks have entered a bear market. A BofA analyst says not to panic.
The semiconductor sector is undergoing a reset and has a tendency to underperform in the third quarter.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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