Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
13.08.2026 19:05:17
Chip Stocks Power S&P 500 to Record Highs, SanDisk Soars 15%: Stock Market Today
This article Chip Stocks Power S&P 500 to Record Highs, SanDisk Soars 15%: Stock Market Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
16:01
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start in Grün (finanzen.at)
|
13.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Western Digital Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Western Digital Corp.
|440,40
|4,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX in Grün -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.