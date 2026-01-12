KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
12.01.2026 18:13:00
Chip-Weltmarkt wuchs 2025 um über 20 Prozent - dank KI-Hype
Nvidia übertrumpft alle Chipfirmen, auf den Plätzen zwei, drei und fünf stehen die drei DRAM-Riesen. Aber auch andere profitieren von KI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!