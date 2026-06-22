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Halbleitertitel gefragt 22.06.2026 11:10:00

Chipaktien gefragt: Anleger setzen auf Technologiewerte wie Infineon - auch Intel und Micron höher

Chipaktien gefragt: Anleger setzen auf Technologiewerte wie Infineon - auch Intel und Micron höher

Positive Signale aus Asien und Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sorgen zum Wochenauftakt für Rückenwind bei europäischen Halbleiterwerten.

Europäische Halbleiterwerte nehmen am Montag den Rückenwind aus Asien auf. Davon angetrieben bewegen sich die Infineon-Aktien im XETRA-Handel zeitweise mit 4,77 Prozent im Plus bei 85,88 Euro. Über Nacht wurde von Fortschritten bei den Verhandlungen zur Beilegung des Iran-Kriegs berichtet, was in Asien vor allem technologielastige Börsen wie etwa in Japan oder Taiwan stützte. Aktien von SK hynix und Taiwan Semiconductor haben in Fernost am Montag deutlich zugelegt.

Auch die Aktien von Elmos Semiconductor steigen vor diesem Hintergrund am Montag via XETRA zeitweise um 1,43 Prozent auf 184,40 Euro, für Papiere des Branchenzulieferers SUSS MicroTec SE geht es zeitweise 0,45 Prozent hoch auf 112,20 Euro, während AIXTRON-Aktien ihre Gewinne komplett abgeben und zuletzt 0,10 Prozent auf 59,78 Euro verloren und Papiere von Siltronic immerhin noch ein Plus von 1,58 Prozent auf 93,40 Euro erzielen. Deren gestiegene Bedeutung hat dazu geführt, dass neben AIXTRON nun auch die übrigen drei Titel in den MDAX aufgenommen wurden. Damit wird der Index der mittelgroßen Werte künftig etwas technologielastiger.

Wichtig für den Sektor könnte dann im Tagesverlauf noch die Rückkehr der US-Börse NASDAQ werden nach dem dort verlängerten Wochenende - auch mit Blick auf die bei Kleinanlegern besonders beliebte Aktie des Börsenneulings SpaceX. Diese wird vorbörslich an der NASDAQ 3,41 Prozent tiefer bei 178,69 US-Dollar gehandelt. -- sh_cad_3

Intel bewegen sich unterdessen kräftig im Plus und legen zeitweise 4,39 Prozent auf 139,85 US-Dollar zu, nachdem sie am vergangenen Donnerstag von einem Fertigungs-Deal mit dem iPhone-Hersteller Apple auf Rekordniveau gehievt wurden. Auch bei Micron Technology bahnen sich am Montag weitere Kursgewinne an - vorbörslich geht es 3,38 Prozent auf 1.172,33 US.Dollar nach oben. Als neuer KI-Liebling der Anleger könnte Micron die Tech-Rally im Laufe der Woche mit seinen Quartalszahlen auf die Probe stellen.

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: AIXTRON SE
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Montag wenig bewegt. Der deutsche Aktienmarkt tendiert ebenso seitwärts. In Fernost schlugen die Märkte am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
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